Sanctions américaines contre des juges de la CPI : le Sénégal exprime son étonnement et soutient Mame Mandiaye Niang





Le Sénégal a exprimé son étonnement après l’annonce de sanctions américaines visant quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), parmi lesquels figure le procureur adjoint sénégalais Mame Mandiaye Niang.



Dans un communiqué publié le jeudi 21 août 2025, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a invité Washington à retirer ces mesures, qualifiées de « grave atteinte au principe de l’indépendance de la justice » et au droit des juges de la CPI d’exercer leur mandat librement, conformément au Statut de Rome ratifié par 125 États parties.



Le Sénégal a également exprimé sa pleine solidarité à Mame Mandiaye Niang et aux autres magistrats concernés, réaffirmant son soutien indéfectible à la mission de la CPI en matière de justice pénale internationale.



Le communiqué appelle enfin les États parties à la Cour à renforcer leur solidarité et à garantir que ses magistrats et son personnel puissent accomplir leur mission sans menaces ni restrictions.



