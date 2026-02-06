Saint-Louis : fermeture provisoire des restaurants universitaires face au mouvement des étudiants



La Direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a annoncé la suspension temporaire des services de restauration universitaire à compter du vendredi soir, dans le but de mettre un terme aux Journées sans tickets instaurées par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL).

Dans un communiqué transmis à l’APS, le CROUS informe la communauté universitaire que les restaurants fermeront après le dîner du vendredi 6 février 2026. Cette mesure intervient à la suite du mot d’ordre de 48 heures renouvelables lancé par la CESL et sur instruction du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Selon la direction du CROUS, ces journées sans tickets compromettent sérieusement les efforts engagés par l’État et la structure en charge des œuvres universitaires pour garantir un service de restauration régulier et de qualité. Elle estime que ces actions répétées perturbent le fonctionnement normal des services.

Tout en prenant cette décision, le CROUS affirme rester ouvert à un dialogue social constructif avec l’ensemble des parties concernées, dans l’objectif de favoriser une reprise rapide des activités dans un climat apaisé.

La direction précise par ailleurs que la date de réouverture des restaurants universitaires sera communiquée ultérieurement.

De son côté, la Coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété, jeudi, un mouvement de 48 heures renouvelables sans tickets pour exiger le paiement intégral des rappels de bourses et le maintien des acquis, dans l’attente d’une révision concertée du décret n°2014-963 portant sur les allocations d’études. ✅ aps