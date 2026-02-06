Tambacounda : mise en service d’une centrale solaire à Ségoucoura par le président Diomaye Faye



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, vendredi, à la mise en service d’une centrale solaire d’une puissance de 63,94 kWc à Ségoucoura. Ce village, situé dans la commune de Nétéboulou, se trouve à environ 21 kilomètres de la ville de Tambacounda, dans la partie orientale du pays.

S’exprimant lors de la cérémonie, le chef de l’État a indiqué que cette visite s’inscrivait dans une démarche d’équité territoriale. Selon lui, l’action posée vise à garantir un traitement équitable à l’ensemble des citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Il a souligné que les populations de Ségoucoura avaient droit, au même titre que les autres Sénégalais, à l’attention et aux services de l’État.

La centrale solaire mise en service est destinée à alimenter en électricité les quelque 2 000 habitants du village. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et de celui de l’Agence nationale des énergies renouvelables (ANER).

Plusieurs ministres ainsi que des autorités administratives et locales du département de Tambacounda ont également pris part à l’événement.

Devant les populations locales, le président de la République a rappelé que l’accès à l’électricité, à l’eau et aux services sociaux de base constitue une nécessité essentielle pour les communautés.

Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement de l’État à atteindre l’accès universel à l’électricité d’ici à l’année 2029. Il a précisé que cet objectif s’inscrit dans le cadre de l’Agenda national de transformation, ajoutant que la territorialisation des politiques publiques demeure un axe central de l’action gouvernementale engagée depuis 2024. aps