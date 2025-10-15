Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Saint-Louis – Un garçon de moins de 14 ans sauvé d’une chute mortelle sous un pont


Rédigé le Vendredi 17 Octobre 2025 à 00:03 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un jeune garçon âgé de moins de 14 ans a été retrouvé en état d’ivresse et sous l’influence de substances comme le « souss » sous un pont situé dans une zone réputée dangereuse de la ville. Selon les témoins, l’enfant, visiblement désorienté, a failli tomber dans la mer, risquant un accident tragique.


Saint-Louis – Un garçon de moins de 14 ans sauvé d’une chute mortelle sous un pont
Heureusement, des passants alertes sont intervenus à temps pour le maîtriser et le mettre en sécurité avant de le conduire au commissariat. Là, il a été pris en charge par les autorités et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son état et comment il a pu se retrouver dans cet endroit dangereux.

Les habitants de Saint-Louis expriment leur inquiétude face à ce type d’incidents, soulignant la nécessité d’une surveillance accrue des zones à risque et d’une sensibilisation aux dangers liés à l’alcool et aux drogues chez les mineurs.

Les autorités locales rappellent aux familles l’importance de veiller à la sécurité des enfants et annoncent qu’elles renforceront les actions de prévention contre l’usage de substances illicites.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Marché central : le sous-préfet dirige le déguerpissement et fixe un ultimatum

Lat Soukabé Fall - 16/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Marché central : le sous-préfet dirige le déguerpissement et fixe un ultimatum
La situation au marché central de Thiès reste sous haute surveillance. Le sous-préfet de Thiès a fixé un dernier délai au 22 octobre pour que les commerçants se conforment aux mesures mises en place...

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Actualités

Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal

- 16/10/2025 - 1 Commentaire
Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal
Un premier cas de Fièvre de la Vallée du Rift a été confirmé à Dakar. Le Sénégal compte 196 cas, dont 21 décès, selon le ministère de la Santé.   Le ministère de la Santé et de l’Hygiène...

Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements
L’OFNAC dévoile un vaste scandale financier au Centre hospitalier de Saint-Louis, impliquant l’ex-directeur, son comptable et un prestataire. Le dossier est entre les mains du parquet. L’Office...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags