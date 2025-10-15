Saint-Louis – Un garçon de moins de 14 ans sauvé d’une chute mortelle sous un pont

Heureusement, des passants alertes sont intervenus à temps pour le maîtriser et le mettre en sécurité avant de le conduire au commissariat. Là, il a été pris en charge par les autorités et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son état et comment il a pu se retrouver dans cet endroit dangereux.



Les habitants de Saint-Louis expriment leur inquiétude face à ce type d’incidents, soulignant la nécessité d’une surveillance accrue des zones à risque et d’une sensibilisation aux dangers liés à l’alcool et aux drogues chez les mineurs.



Les autorités locales rappellent aux familles l’importance de veiller à la sécurité des enfants et annoncent qu’elles renforceront les actions de prévention contre l’usage de substances illicites.