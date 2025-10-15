Bassirou Diomaye Faye entame une tournée diplomatique au Rwanda et au Kenya





Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce vendredi matin pour une tournée de travail en Afrique de l’Est. Cette visite le conduira successivement au Rwanda et au Kenya, dans le but de renforcer la coopération entre le Sénégal et ces deux pays.



Le chef de l’État a pris son vol depuis l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, à destination du Rwanda, première étape de cette mission diplomatique. Ce déplacement s’inscrit dans la volonté du Sénégal de consolider ses relations d’amitié et de partenariat avec le Rwanda et le Kenya.



senenews



