L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye entame une tournée diplomatique au Rwanda et au Kenya


Rédigé le Vendredi 17 Octobre 2025 à 09:19 | Lu 35 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour une tournée diplomatique en Afrique de l’Est, avec des étapes prévues au Rwanda et au Kenya pour renforcer la coopération bilatérale.


Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce vendredi matin pour une tournée de travail en Afrique de l’Est. Cette visite le conduira successivement au Rwanda et au Kenya, dans le but de renforcer la coopération entre le Sénégal et ces deux pays.

Le chef de l’État a pris son vol depuis l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, à destination du Rwanda, première étape de cette mission diplomatique. Ce déplacement s’inscrit dans la volonté du Sénégal de consolider ses relations d’amitié et de partenariat avec le Rwanda et le Kenya.

Thiès – Marché central : le sous-préfet dirige le déguerpissement et fixe un ultimatum

Lat Soukabé Fall - 16/10/2025 - 0 Commentaire
La situation au marché central de Thiès reste sous haute surveillance. Le sous-préfet de Thiès a fixé un dernier délai au 22 octobre pour que les commerçants se conforment aux mesures mises en place...

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

- 17/10/2025 - 0 Commentaire
Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour une tournée diplomatique en Afrique de l’Est, avec des étapes prévues au Rwanda et au Kenya pour renforcer la coopération bilatérale.   Le...

Thiès : le préfet Mame Less Cabou lance une vaste opération de désencombrement autour du marché central

- 17/10/2025 - 0 Commentaire
Le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, a initié une opération de désencombrement des axes autour du marché central, en prélude à une action d’envergure prévue le 22 octobre, pour libérer durablement la...
