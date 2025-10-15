Menu
Thiès : le préfet Mame Less Cabou lance une vaste opération de désencombrement autour du marché central


Rédigé le Vendredi 17 Octobre 2025 à 09:11 | Lu 40 fois Rédigé par


Le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, a initié une opération de désencombrement des axes autour du marché central, en prélude à une action d’envergure prévue le 22 octobre, pour libérer durablement la voie publique.


Le préfet du département de Thiès, Mame Less Cabou, a dirigé ce jeudi une opération de désencombrement visant plusieurs axes du centre-ville, notamment les avenues Houphouët Boigny et Mawo Doucouré, ainsi que la route reliant les Manufactures sénégalaises des Arts Décoratifs au marché Darou Salam. Cette action s’inscrit dans un plan plus large qui connaîtra une phase d’envergure le mercredi 22 octobre.

Cette initiative a été menée en collaboration avec les sous-préfets des arrondissements de Thiès, les maires, les comités de marché, ainsi que les forces de sécurité, les ASP et des volontaires des deux communes.

Le préfet a tenu à rappeler que cette opération n’était qu’une première étape avant un suivi rigoureux :

“Nous allons accomplir avec fermeté notre mission et veiller à ce que personne ne revienne occuper ces espaces”, a-t-il averti.

Soulignant la récurrence du problème de réoccupation des trottoirs après les déguerpissements, il a insisté sur la détermination des autorités à appliquer la loi avec rigueur. Selon lui, “l’occupation illégale de la voie publique constitue un délit puni par le code pénal”, et les contrevenants s’exposent désormais à des sanctions.

Interrogé sur la sensibilisation des vendeurs, M. Cabou a précisé que des sommations ont été adressées depuis plusieurs semaines, et que chacun était informé des consignes des autorités.

“On avertit ceux qui sont installés légalement. Mais ceux qui occupent volontairement la voie publique seront déplacés sans ménagement”, a-t-il affirmé.

Cette campagne vise à rétablir l’ordre et la fluidité dans les artères commerciales de Thiès, dans le respect des directives nationales de réorganisation de l’espace public.




