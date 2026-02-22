Saint-Louis : Huit personnes arrêtées par la Section de recherches, une enquête en cours

Selon des sources proches de l’enquête, une première vague d’arrestations a concerné trois personnes identifiées par les initiales A. Fall, O. Mbaye et M. Dièye. Les investigations se sont poursuivies ce mercredi avec l’interpellation de cinq autres individus : N. Seck (31 ans, boucher, marié), S. Sène (29 ans, tailleur, célibataire), V. Niang (37 ans, marié), D. Seck (37 ans, maçon, marié) et M. Diop (33 ans, ouvrier, célibataire).





Les mis en cause, tous domiciliés dans différents quartiers de la ville, ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.





D’après les informations recueillies, les suspects seraient poursuivis pour association de malfaiteurs et actes contre nature. Des accusations de transmission volontaire d’infection auraient également été évoquées dans le dossier. Les autorités compétentes n’ont cependant pas encore communiqué officiellement sur les éléments médicaux, rappelant que les investigations sont toujours en cours.





Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Louis a été saisi. Les auditions se poursuivent afin d’établir les faits avec précision et de déterminer les responsabilités éventuelles.





Du côté de la Gendarmerie nationale, l’on affirme que ces opérations s’inscrivent dans une dynamique globale de lutte contre la délinquance et les infractions prévues par le Code pénal sénégalais. Les autorités assurent vouloir agir dans le strict respect des procédures judiciaires.





L’affaire continue de susciter des réactions dans la capitale du Nord, où l’opinion reste attentive aux suites judiciaires qui seront données à ce dossier dans les prochains jours.

