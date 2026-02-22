Pikine : un mineur accusé de vol de chèvre violemment lynché par une foule

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mineur se serait rendu au domicile d’une dame nommée Coumba Djibi Hott, en compagnie d’un complice actuellement en fuite. Les deux jeunes circulaient à moto et auraient tenté de dérober une chèvre dans la concession de la victime.





Mais leur plan aurait rapidement tourné court. Alertés par des mouvements suspects, des riverains seraient intervenus, surprenant les mis en cause au moment où ils s’apprêtaient à quitter les lieux avec l’animal. Une course-poursuite s’est alors engagée dans les ruelles du quartier.





Au cours de leur fuite, O. Seck serait tombé de la moto. Rattrapé par des habitants en colère, il aurait été violemment battu et atteint par des projectiles. Son complice, en revanche, a réussi à prendre la fuite et reste activement recherché par les forces de l’ordre.





Conduit au commissariat de Pikine, le mineur a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois déclaré avoir été grièvement blessé par la foule, affirmant avoir reçu des coups et des jets de pierres au moment de son interpellation.





Face à la gravité de ses blessures, les policiers ont requis son évacuation vers l’Hôpital Youssou Mbargane pour une première prise en charge médicale. Informé de la situation, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a été saisi du dossier.





Les examens médicaux ont révélé la nécessité d’une intervention chirurgicale urgente. Le mineur a ainsi été transféré à l’Hôpital général Idrissa Pouye, plus connu sous l’appellation de Grand-Yoff, pour y subir une opération.





Au regard de son état de santé, l’autorité judiciaire a ordonné qu’il soit provisoirement remis à la disposition de ses proches après sa prise en charge médicale.





Par ailleurs, deux individus soupçonnés d’avoir participé au lynchage ont été interpellés. Ils ont été placés en garde à vue pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail dont la durée reste à déterminer.





Une enquête est en cours afin d’élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire, qui relance une nouvelle fois le débat sur la justice populaire et les dérives des lynchages dans certains quartiers.

