Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou : Quatre individus arrêtés pour trafic de chanvre indien à Saraya

La première intervention s’est déroulée le 21 février aux environs de 4 heures du matin à Madina Baffé, un quartier de Kédougou. Les éléments de la brigade ont interpellé deux jeunes orpailleurs au terme d’une opération de surveillance ciblée.





Lors de la fouille, les enquêteurs ont découvert sur l’un des suspects 40 cornets ainsi que 130 grammes de chanvre indien en vrac. Le second individu détenait quant à lui 59 cornets du même produit. Les deux mis en cause ont été immédiatement placés en garde à vue pour « détention et trafic de chanvre indien ».



Deux jours plus tard, le 23 février vers 21 heures (GMT), une nouvelle opération a été déclenchée à la suite d’une dénonciation anonyme. Selon les informations reçues, un groupe de jeunes se réunissait régulièrement dans une chambre pour y vendre et consommer du chanvre indien.





Les forces de l’ordre ont surpris deux hommes en possession de 10 cornets et d’un joint de chanvre indien. Ils ont été interpellés sur place et placés en garde à vue pour « offre ou cession, détention et usage de drogue ».



Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la région de Kédougou, zone marquée par une forte activité d’orpaillage artisanal, souvent exploitée par certains réseaux pour écouler des substances illicites.





Les quatre suspects devraient être déférés devant le parquet compétent dans les prochains jours pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Les autorités réaffirment leur détermination à intensifier les contrôles et à démanteler les réseaux actifs dans le département de Saraya.

