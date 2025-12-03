Saint-Louis : 96 migrants interceptés en mer dans une nouvelle tentative d’émigration clandestine

Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2025, la Marine nationale sénégalaise a procédé au sauvetage de 96 migrants au large de Saint-Louis. L’opération a été menée avec succès en coordination avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), la Direction de la protection et de la sécurité publique (DPSP) et la Direction nationale de la lutte contre la traite des personnes (DNLT).



Ce nouveau sauvetage intervient quelques jours seulement après celui de 382 migrants secourus les 9 et 10 décembre, confirmant la persistance des départs clandestins malgré les risques élevés encourus en mer.



Selon les autorités, l’ensemble des candidats à l’émigration irrégulière secourus ont été mis à la disposition des services compétents pour les besoins de l’enquête, de l’identification et de la prise en charge sociale.



Face à cette situation alarmante, les forces de défense et de sécurité poursuivent leur vigilance, tandis que les autorités appellent une nouvelle fois à la sensibilisation des jeunes sur les dangers de l’émigration clandestine, souvent synonyme de drames humains.

