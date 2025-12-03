Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un conducteur de 4x4 ivre percute quatre véhicules au rond-point Keur Massamba Guèye


Rédigé le Samedi 13 Décembre 2025 à 17:58 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave accident de la circulation s’est produit au rond-point Keur Massamba Guèye, à Thiès. Selon les premiers éléments, un conducteur au volant d’un véhicule 4x4 a perdu le contrôle de son engin avant de heurter successivement quatre autres véhicules.


Thiès : un conducteur de 4x4 ivre percute quatre véhicules au rond-point Keur Massamba Guèye

Soupçonné d’être en état d’ivresse, le chauffeur roulait à vive allure sur cet axe très fréquenté. Le choc en chaîne a provoqué une importante perturbation de la circulation et causé de lourds dégâts matériels. Des blessés ont été signalés et pris en charge par les sapeurs-pompiers, avant leur évacuation vers un établissement de santé.

Le conducteur du 4x4 a été interpellé par les forces de l’ordre. Un test d’alcoolémie a été effectué et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Ce nouvel incident remet sur la table la question de la lutte contre l’alcool au volant et du respect du code de la route à Thiès comme ailleurs au Sénégal.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags