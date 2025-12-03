Thiès : un conducteur de 4x4 ivre percute quatre véhicules au rond-point Keur Massamba Guèye

Soupçonné d’être en état d’ivresse, le chauffeur roulait à vive allure sur cet axe très fréquenté. Le choc en chaîne a provoqué une importante perturbation de la circulation et causé de lourds dégâts matériels. Des blessés ont été signalés et pris en charge par les sapeurs-pompiers, avant leur évacuation vers un établissement de santé.



Le conducteur du 4x4 a été interpellé par les forces de l’ordre. Un test d’alcoolémie a été effectué et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.



Ce nouvel incident remet sur la table la question de la lutte contre l’alcool au volant et du respect du code de la route à Thiès comme ailleurs au Sénégal.

