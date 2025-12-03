Menu
Sacré-Cœur : vidé de son compte Wave sous une mystérieuse emprise, un présumé charlatan déféré


Rédigé le Samedi 13 Décembre 2025 à 10:33 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une simple poignée de main aurait suffi à faire basculer la vie de S. Baldé dans un véritable cauchemar financier. Se disant victime d’un acte de charlatanisme aux relents mystiques, il affirme avoir été contraint, comme privé de sa volonté, de vider son compte Wave avant de remettre argent et téléphone à deux inconnus. L’un des suspects a été interpellé puis déféré devant le parquet.


Sacré-Cœur : vidé de son compte Wave sous une mystérieuse emprise, un présumé charlatan déféré

Selon les informations rapportées par Libération, les faits remontent au mois de septembre dernier. Ce jour-là, S. Baldé venait tout juste de descendre d’un véhicule de transport lorsqu’il a été abordé par deux individus dans la rue. Après une poignée de main et quelques échanges apparemment banals, la situation aurait brusquement basculé.

Le plaignant raconte avoir ressenti une sensation étrange, comme une perte totale de contrôle sur ses actes. Il affirme s’être senti « possédé », incapable de résister ou de réfléchir normalement. L’un des individus lui aurait alors demandé s’il disposait d’un compte Wave. À sa propre surprise, S. Baldé répond par l’affirmative et accepte de les suivre jusqu’à un point de transfert d’argent.

Une fois sur place, toujours selon sa déposition, il vide entièrement son compte Wave, soit la somme de 164 000 FCFA. Il remet ensuite l’argent ainsi que son téléphone portable aux deux hommes, sans opposer la moindre résistance. Ce n’est qu’après leur départ qu’il dit avoir repris ses esprits, réalisant avec stupeur qu’il venait de se faire dépouiller.

L’affaire connaît un rebondissement le 9 décembre dernier. Par un pur hasard, S. Baldé reconnaît dans la rue l’un des deux individus qu’il accuse de l’avoir manipulé. Le suspect, identifié comme D. Kanté, est aperçu au niveau de l’Ancienne piste. Le plaignant alerte aussitôt les gendarmes présents sur les lieux, ce qui conduit à l’interpellation de l’homme par la brigade de gendarmerie de Ouakam.

Interrogé par les enquêteurs, D. Kanté a catégoriquement nié les faits, rejetant toute implication dans cette affaire qu’il qualifie d’infondée. Il conteste également toute pratique de charlatanisme. Toutefois, selon Libération, S. Baldé est resté ferme et constant dans sa version, affirmant reconnaître formellement son agresseur parmi les deux individus rencontrés le jour des faits.

Au terme de l’enquête préliminaire, D. Kanté a été déféré ce vendredi devant le parquet. Il est poursuivi pour charlatanisme et vol portant sur la somme de 164 000 FCFA. L’enquête se poursuit afin d’identifier le second individu impliqué dans cette affaire qui relance le débat sur les pratiques mystiques et les escroqueries utilisant la manipulation psychologique.



Lat Soukabé Fall

