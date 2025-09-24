Autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis : 243 personnes expropriées reçoivent leurs titres de propriété à Tivaouane

Menu
Le Portail de Thiès sur le Web
243 personnes concernées par les expropriations liées au projet de l’autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis ont reçu leurs titres de propriété à Tivaouane, lors d’une cérémonie présidée par le préfet du département.


Deux cent quarante-trois personnes expropriées dans le cadre du projet de l’autoroute à péage Dakar–Tivaouane–Saint-Louis ont reçu leurs titres de propriété, vendredi, à Tivaouane.

La cérémonie officielle s’est tenue sous la présidence du préfet du département, en présence du maire de Tivaouane, Demba Diop.
Cinq bénéficiaires ont reçu symboliquement leurs nouvelles parcelles à usage d’habitation, tandis que les 238 autres titres seront remis lundi à la préfecture, a précisé Mamadou Thiam, adjoint au préfet.

Le directeur des projets autoroutiers à l’Ageroute, Bakary Ba, a indiqué que certaines personnes ont obtenu plusieurs parcelles, le nombre de terrains alloués ne correspondant donc pas au nombre total de bénéficiaires.

Il a salué la collaboration de la commune de Tivaouane, qui a mis à disposition des sites de recasement pour compenser les pertes foncières engendrées par le tracé de l’autoroute.

Bakary Ba a également assuré que toutes les procédures administratives ont été respectées, garantissant aux expropriés un nouveau cadre de vie pour reconstruire leurs habitations.

Des opérations similaires seront organisées dans les autres départements concernés — Rufisque, Louga et Saint-Louis —, a-t-il ajouté, réaffirmant l’engagement de l’État à accompagner l’ensemble des populations impactées par ce projet stratégique.




