SONACOS : plus de 2 300 recrutements, aucun licenciement selon le DG





La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a recruté plus de 2 300 personnes ces derniers mois, a révélé son directeur général, El Hadj Ndane Diagne, affirmant qu’aucun licenciement n’a eu lieu.



« Je ne peux pas donner le chiffre exact aujourd’hui car il évolue. Mais durant les 6 à 8 premiers mois de l’année, nous avons procédé à plus de 2 300 recrutements », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’APS.



Il a précisé que la SONACOS n’a enregistré que 20 départs en 15 mois, sans aucun licenciement : « Nous avons voulu préserver tous les emplois et redéployer certains postes. »



Selon lui, certains employés sont partis d’un commun accord, d’autres à la retraite, mais la société a dû recruter du personnel pour ses activités.



Le DG a rappelé que la SONACOS fonctionne avec un personnel permanent et un personnel saisonnier, en fonction des différentes campagnes : commerciale, agricole ou industrielle. « Selon le type de campagne, il y a des profils spécifiques et des effectifs variables », a-t-il expliqué.



Il a également souligné que de nombreux saisonniers travaillent depuis des années pour la société et que l’objectif est de leur offrir des contrats à durée indéterminée (CDI) : « Pour l’instant, nous ne sommes pas encore outillés, mais progressivement et très bientôt, une bonne partie de ces saisonniers sera titularisée. »



El Hadj Ndane Diagne a insisté sur la préservation des emplois existants : « Tous les saisonniers en poste avant la réouverture ont été rappelés et ont repris leurs fonctions. »

