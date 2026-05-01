SAINT-LOUIS : UN NOUVEAU-NÉ ABANDONNÉ SOUS UN ARBRE, L’ÉMOTION TOTALE

Selon les premières informations, c’est un passant qui a fait la macabre découverte avant d’alerter les riverains. Très vite, une mobilisation spontanée s’est organisée autour du nourrisson, encore en vie mais fragile.





Les secours ont été rapidement alertés et l’enfant a été évacué vers une structure sanitaire pour une prise en charge d’urgence. Son état de santé, bien que préoccupant au moment de sa découverte, aurait été stabilisé selon des sources locales.





Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver la mère du bébé. Les autorités cherchent à comprendre si cet abandon est lié à une détresse sociale, une grossesse cachée ou d’autres pressions.





Ce drame relance une problématique récurrente au Sénégal : celle des abandons de nouveau-nés. Entre précarité, stigmatisation sociale et manque d’accompagnement, certaines jeunes femmes se retrouvent dans des situations extrêmes.





Face à cette réalité, plusieurs voix s’élèvent pour appeler à renforcer les mécanismes d’assistance sociale et de sensibilisation, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.

