Rufisque : Un jeune homme poignardé à mort pour une histoire de cœur

Daddy Mahieu Camara, âgé de 26 ans, aurait poignardé à mort son camarade Ameth Ndiaye lors d’une bagarre sur le terrain de football du quartier. Après l’acte, le suspect a pris la fuite.



Les forces de l’ordre du commissariat central de Rufisque ont ouvert une enquête pour retrouver le meurtrier et déterminer les circonstances exactes de ce drame. La police invite toute personne ayant des informations à se manifester afin de faciliter l’arrestation de l’auteur.



Ce drame rappelle l’importance des mesures de prévention contre les violences liées aux conflits personnels dans les quartiers.



À suivre : L’enquête est en cours, et les autorités locales ont promis de communiquer les avancées dès que possible.

