Mbacké : Un homme porté disparu retrouvé mort près de la station Touba Oil

Selon les premières informations, le corps a été repéré par des riverains qui ont immédiatement alerté la famille de la victime. Celle-ci a confirmé l’identité du défunt dès son arrivée sur les lieux, visiblement sous le choc.



Pour l’heure, les circonstances du décès demeurent inconnues. Aucune piste n’est écartée, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’un accident.



Les éléments de la police se sont rapidement déployés pour effectuer les premiers relevés et ouvrir une enquête. L’objectif : déterminer l’origine du drame et faire toute la lumière sur cette disparition tragique.



Affaire à suivre…

