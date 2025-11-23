Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mbacké : Un homme porté disparu retrouvé mort près de la station Touba Oil


Rédigé le Jeudi 27 Novembre 2025 à 10:11 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un homme porté disparu depuis trois jours a été découvert sans vie ce mercredi, à proximité de la station-service « Touba Oil » à Mbacké.


Mbacké : Un homme porté disparu retrouvé mort près de la station Touba Oil

Selon les premières informations, le corps a été repéré par des riverains qui ont immédiatement alerté la famille de la victime. Celle-ci a confirmé l’identité du défunt dès son arrivée sur les lieux, visiblement sous le choc.

Pour l’heure, les circonstances du décès demeurent inconnues. Aucune piste n’est écartée, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’un accident.

Les éléments de la police se sont rapidement déployés pour effectuer les premiers relevés et ouvrir une enquête. L’objectif : déterminer l’origine du drame et faire toute la lumière sur cette disparition tragique.

Affaire à suivre…



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : La douane en deuil après le décès de l’agent Adama Ndiaye à Darou Khoudoss

Lat Soukabé Fall - 26/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : La douane en deuil après le décès de l’agent Adama Ndiaye à Darou Khoudoss
La douane sénégalaise est en deuil après la mort tragique de l’Adjudant Adama Ndiaye, percuté mortellement par un camion dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane....

Thiès : 2ᵉ tranche des subventions FDCUID, 10 enveloppes remises aux porteurs de projets

Lat Soukabé Fall - 26/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : 2ᵉ tranche des subventions FDCUID, 10 enveloppes remises aux porteurs de projets
La Fondation pour le Développement des Communautés Urbaines et Intercommunales Durables (FDCUID) a organisé ce week-end à Thiès la cérémonie officielle de remise de la 2ᵉ tranche de subventions,...

Actualités

Grand Yoff : quatre suspects arrêtés après une violente séquestration familiale liée à une moto volée

- 27/11/2025 - 0 Commentaire
Grand Yoff : quatre suspects arrêtés après une violente séquestration familiale liée à une moto volée
À Grand Yoff, deux frères ont été séquestrés et torturés par un groupe armé. La police a arrêté quatre suspects, dont le cerveau présumé de l’opération. Le parquet ouvre une enquête pour association...

THIÈS – Levée du corps de l’agent des Douanes Adama Ndiaye : hommage solennel à un soldat de l’économie

- 27/11/2025 - 0 Commentaire
THIÈS – Levée du corps de l’agent des Douanes Adama Ndiaye : hommage solennel à un soldat de l’économie
Une profonde tristesse a été notée ce jeudi dans la communauté douanière et l’ensemble des forces de défense et de sécurité, réunies pour la cérémonie de levée du corps de l’agent des Douanes Adama...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags