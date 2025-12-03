Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Rosso : un opérateur mauritanien intercepté après un différend financier majeur


Rédigé le Vendredi 12 Décembre 2025 à 07:47 | Lu 20 fois Rédigé par


Un opérateur mauritanien du secteur du change a été arrêté à Rosso après un différend financier portant sur plus de 261 millions FCFA. L’homme est détenu à Saint-Louis en attendant la suite judiciaire.


Rosso : un opérateur mauritanien intercepté après un différend financier majeur

 

Selon L’Observateur, une affaire mêlant argent et tensions professionnelles a conduit un opérateur mauritanien à être intercepté à Rosso alors qu’il tentait de rejoindre clandestinement son pays. Mohamed Yeslem, actif dans le secteur du change, est détenu depuis le 8 novembre à la prison centrale de Saint-Louis. Son partenaire sénégalais, Daouda Saïdou Sall, l’accuse de s’être approprié 261 190 000 FCFA issus de leurs opérations financières communes.

D’après le quotidien, Yeslem aurait quitté la Gambie par la route dans l’objectif de regagner la Mauritanie. Il franchit la frontière sénégalaise sans incident, mais ignorait que son associé avait déjà alerté les autorités. Les services de la Brigade spéciale de Rosso, déployés sur plusieurs points de contrôle, ont finalement repéré le véhicule dans lequel il se trouvait, immatriculé en Gambie. Le chauffeur, contacté discrètement, a été invité à acheminer le passager directement au commissariat.

Les deux hommes entretenaient jusque-là une collaboration dans le domaine sensible de l’achat et de la revente de devises, principalement l’euro. Malgré leurs origines différentes — Yeslem est né à Magdalahjar en 1992 tandis que Sall réside à Carrefour Saly — ils avaient noué des partenariats financiers importants. Mais l’augmentation des sommes engagées aurait entraîné une montée des tensions, jusqu’au différend actuel portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA.

Lors de son audition au commissariat spécial, Mohamed Yeslem a reconnu les montants évoqués et confirmé qu’ils provenaient de leurs activités de change. La fouille effectuée par les enquêteurs a permis de saisir 2 850 euros et 300 000 FCFA, placés sous scellés.

Déféré le 8 novembre, l’opérateur mauritanien attend désormais la suite de la procédure devant le Tribunal de grande instance de Saint-Louis, tandis que son partenaire sénégalais demande la restitution complète des fonds concernés.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags