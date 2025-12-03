Saraya : trois décès en 24 heures dans deux accidents sur la route de Kharakhéna





Deux personnes ont perdu la vie jeudi vers 20 heures sur la route nationale menant au village de Kharakhéna, dans le département de Saraya, selon une source sécuritaire. Elles circulaient à moto, sans éclairage, lorsqu’elles ont tenté de dépasser un camion. La manœuvre les a conduites face à un autre véhicule en direction du Mali. Le choc, particulièrement violent, les a entraînées sur plusieurs mètres. Les corps étaient difficilement reconnaissables, même si l’une des victimes avait sur elle une pièce d’identité burkinabè. Le chauffeur du camion a aussitôt rejoint le poste de gendarmerie, où une enquête a été ouverte pour éclaircir les faits.



La nuit précédente, un autre accident mortel s’est produit à l’entrée de Kharakhéna. Un motocycliste y a trouvé la mort après avoir heurté un camion immobilisé. Selon des témoins, le dispositif de signalisation était peu visible. Ébloui par les phares d’un véhicule arrivant en sens inverse, le conducteur n’aurait pas distingué l’obstacle à temps. Le chauffeur du camion en panne a été interpellé pour défaut de signalisation.



Au total, trois personnes ont perdu la vie en 24 heures sur cet axe, ravivant les préoccupations liées à la sécurité routière dans cette zone.

