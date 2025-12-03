Softcare : l’ARP ordonne le retrait des produits après la découverte de matières premières périmées





Une inspection menée par l’Agence sénégalaise de la régulation pharmaceutique (ARP) a révélé une situation jugée extrêmement préoccupante dans l’usine Softcare installée à Sindia, dans la région de Thiès. Selon les informations rapportées par Libération, des matières premières dont la date de validité avait expiré se trouvaient toujours dans le circuit de fabrication des couches et serviettes hygiéniques de la marque, soulevant une vive inquiétude chez les consommateurs et dans le secteur sanitaire.



Les équipes de l’ARP ont constaté que ces matières périmées étaient encore intégrées dans la chaîne de production, alors même que les produits concernés sont destinés à des nourrissons, des enfants et des femmes, des groupes particulièrement sensibles. Ce manquement expose potentiellement à des irritations, réactions cutanées ou autres impacts indésirables.



Face à cette situation, l’ARP a immédiatement décidé du retrait de tous les produits Softcare du marché sénégalais. Les professionnels de santé et la population sont appelés à cesser toute utilisation de ces articles tant que l’ensemble des garanties sanitaires ne sera pas rétabli.



L’autorité de régulation a également suspendu la commercialisation de la marque jusqu’à ce que l’usine apporte la preuve d’une mise en conformité complète de ses protocoles de production. L’objectif est de s’assurer que toutes les étapes respectent les standards exigés pour les produits destinés à l’hygiène et au bien-être.



Cette décision provoque une forte réaction parmi les utilisateurs habituels, nombreux à s’interroger sur la traçabilité des produits déjà achetés et sur les contrôles qui avaient été effectués jusque-là.

