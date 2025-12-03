Budget 2026 : l’Assemblée nationale valide 81,35 milliards FCFA pour moderniser la Justice





L’Assemblée nationale a approuvé jeudi le budget du ministère de la Justice pour l’année 2026. Ce financement, fixé à 81,35 milliards FCFA en autorisations d’engagement et 81,01 milliards FCFA en crédits de paiement, a été adopté à l’unanimité. Il vise à améliorer le fonctionnement du système judiciaire, à moderniser les infrastructures et à renforcer les conditions de travail au sein du secteur.



La plus grande part de cette enveloppe est consacrée à l’Administration pénitentiaire, qui reçoit 31,14 milliards FCFA en AE et 30,91 milliards FCFA en CP. Les crédits prévoient 13,56 milliards FCFA pour le personnel, 8,74 milliards FCFA pour les biens et services, ainsi que 6,94 milliards FCFA pour les investissements, notamment destinés à la modernisation des établissements carcéraux. L’objectif est de mieux répondre aux défis de sécurité, d’améliorer les conditions de détention et de prendre en charge la problématique de la surpopulation pénale.



Le programme Justice judiciaire bénéficie pour sa part de 26,20 milliards FCFA en AE et 26,18 milliards FCFA en CP. Une large part, soit 18,34 milliards FCFA, est allouée au personnel. Les ressources permettront également de moderniser les infrastructures des tribunaux, d’optimiser les outils de travail et de réduire les délais de traitement des dossiers, dans le but de renforcer l’efficacité et la crédibilité du service public de la justice.



Attribué de 8,14 milliards FCFA, le programme Éducation surveillée et Protection judiciaire de l’Enfant vise à améliorer les structures d’accueil, renforcer les services sociaux et assurer un accompagnement adapté aux enfants en conflit avec la loi. Un montant de 2,87 milliards FCFA, consacré aux biens et services, doit soutenir les actions de prévention et de réinsertion.



Le programme Bonne Gouvernance et Droits humains dispose d’un financement de 1,03 milliard FCFA. Ces fonds serviront à promouvoir une justice plus équitable et une administration plus transparente. Ils incluent 400,7 millions FCFA pour le personnel et 326 millions FCFA destinés aux biens et services nécessaires aux initiatives de promotion du civisme juridique.



Enfin, le programme Pilotage et Coordination, essentiel à la gestion des directions et services du ministère, est doté de 14,62 milliards FCFA en AE et 14,52 milliards FCFA en CP. Une grande partie de ces ressources est orientée vers les transferts, afin d’assurer le fonctionnement efficient des structures sous tutelle.



En complément, le compte de commerce de l’administration pénitentiaire bénéficie d’un crédit de 200 millions FCFA pour couvrir des achats indispensables au fonctionnement quotidien des établissements.



Avec ce budget 2026, le ministère de la Justice ambitionne de renforcer ses capacités humaines et matérielles, moderniser ses infrastructures et promouvoir un système judiciaire plus rapide, plus efficace et respectueux des droits fondamentaux.

