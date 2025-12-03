Menu
L'Actualité au Sénégal

Électricité : le Gouvernement renforce le ciblage des subventions pour les ménages vulnérables


Vendredi 12 Décembre 2025


Le Premier Ministre annonce le renforcement du ciblage des subventions électriques pour les ménages du RNU et demande des mesures pour réduire les coûts de la SENELEC et limiter les pertes non techniques.


Le Gouvernement entend poursuivre l’amélioration du ciblage de la subvention destinée à l’électricité, afin qu’elle profite en priorité aux ménages à faibles revenus inscrits au Registre national unique (RNU). L’objectif affiché est de renforcer l’efficacité sociale de cette aide et de garantir un meilleur accès à l’énergie pour les populations les plus vulnérables.

Dans le cadre du suivi des mesures déjà engagées, le Premier Ministre a également demandé d’accélérer la mise en œuvre de solutions visant à réduire les charges d’exploitation de la SENELEC. Il a par ailleurs instruit le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines de présenter un plan destiné à diminuer les pertes non techniques, dans le but de lutter contre la fraude sur le réseau électrique.

Ces actions s’intègrent dans une démarche plus globale visant à alléger le coût de la vie et à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, en cohérence avec les initiatives destinées à assurer des revenus suffisants et à faciliter l’accès aux services essentiels.



