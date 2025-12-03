Électricité : le Gouvernement renforce le ciblage des subventions pour les ménages vulnérables





Le Gouvernement entend poursuivre l’amélioration du ciblage de la subvention destinée à l’électricité, afin qu’elle profite en priorité aux ménages à faibles revenus inscrits au Registre national unique (RNU). L’objectif affiché est de renforcer l’efficacité sociale de cette aide et de garantir un meilleur accès à l’énergie pour les populations les plus vulnérables.



Dans le cadre du suivi des mesures déjà engagées, le Premier Ministre a également demandé d’accélérer la mise en œuvre de solutions visant à réduire les charges d’exploitation de la SENELEC. Il a par ailleurs instruit le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines de présenter un plan destiné à diminuer les pertes non techniques, dans le but de lutter contre la fraude sur le réseau électrique.



Ces actions s’intègrent dans une démarche plus globale visant à alléger le coût de la vie et à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, en cohérence avec les initiatives destinées à assurer des revenus suffisants et à faciliter l’accès aux services essentiels.

