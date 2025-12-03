Menu
Rosso : un individu poursuivi pour une escroquerie de plus de 261 millions FCFA


Rédigé le Samedi 13 Décembre 2025 à 10:17 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le 8 décembre 2025, le Commissariat spécial de Rosso a présenté devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis un homme mis en cause dans une affaire d’escroquerie et d’abus de confiance portant sur un montant évalué à 261.190.000 FCFA.


Rosso : un individu poursuivi pour une escroquerie de plus de 261 millions FCFA

Selon les informations communiquées par la Police nationale, l’affaire fait suite à une plainte déposée par un commerçant établi en Gambie. Ce dernier entretenait depuis plusieurs mois des relations d’affaires avec le suspect dans le domaine du change de devises, notamment l’acquisition d’euros. Après une période de transactions jugées fiables, le plaignant a relevé des irrégularités : depuis près de six mois, les montants reçus étaient incomplets ou livrés avec retard, alors que les versements en FCFA étaient effectués, souvent à des intermédiaires désignés par le mis en cause.

Le suspect a été arrêté à Rosso alors qu’il tentait de quitter le territoire sénégalais en direction de la Mauritanie par un itinéraire non autorisé, indique la Police.

Lors de son audition, il a admis les faits ainsi que l’existence de la dette, affirmant être financièrement à bout et avoir eu recours à un mécanisme de type Ponzi pour maintenir ses activités. Une perquisition a permis la saisie de 2.850 euros et 300.000 FCFA retrouvés sur lui.

Le dossier a été transmis aux autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure.



Lat Soukabé Fall

