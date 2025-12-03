Menu
Vidéo virale et propos graves contre le président Diomaye Faye : Sidibé face à la justice


Rédigé le Samedi 13 Décembre 2025 à 10:19 | Lu 57 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le mis en cause s’en est violemment pris au chef de l’État. Selon Libération, il y déclarait que les militants n’attendaient que « le feu vert » de leur leader, Ousmane Sonko, affirmant même que, dans ce cas de figure, « le président Diomaye Faye ne passerait pas la nuit au Palais ».


Vidéo virale et propos graves contre le président Diomaye Faye : Sidibé face à la justice

Interpellé et entendu par les gendarmes, Sidibé a totalement changé de discours. Il a nié être à l’origine de la diffusion de la vidéo, affirmant en ignorer la propagation sur les réseaux sociaux. Visiblement repentant, il s’est confondu en regrets et a sollicité la clémence de la justice. Malgré cette posture défensive, il reste poursuivi pour des faits graves, notamment atteinte à la sûreté de l’État et offense au président de la République.

Cette arrestation intervient dans un contexte marqué par une autre affaire similaire. En effet, Mouhamadou Bachir Sylla, militant du Pastef originaire de Saint-Louis, avait été placé sous mandat de dépôt le 29 novembre dernier pour avoir déchiré la photo officielle du président Bassirou Diomaye Faye lors d’un direct sur les réseaux sociaux. Après plusieurs jours de détention provisoire, il avait finalement été remis en liberté, rappelle la même source.



Lat Soukabé Fall

