L'Actualité au Sénégal

Richard-Toll : Faux récit d’agression mortelle — La vérité derrière la mort de Mouhamed Ndiaye


Rédigé le Jeudi 27 Novembre 2025 à 10:00 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le décès de Mouhamed Ndiaye à Richard-Toll n’est finalement pas lié à une agression, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps. L’affaire a connu un tournant majeur après l’aveu de son ami, A. D. Mbodji, témoin du drame. Ce dernier a reconnu devant les gendarmes avoir inventé toute l’histoire pour dissimuler un accident de moto.


Selon notre source, Mbodji a d’abord insisté avec la version d’une agression mortelle. Mais face aux questions précises des enquêteurs, il a fini par craquer :

« Je suis désolé, j’ai menti, j’ai tout inventé », aurait-il confessé en pleurs.

Une moto sans papiers et un conducteur inexpérimenté

Les faits remontent au jour où les deux amis ont quitté Richard-Toll pour Dagana, à bord d’une moto ne disposant d’aucun document administratif valide. Plus grave encore : A. D. Mbodji a confié la conduite de l’engin à Mouhamed Ndiaye, qui ne maîtrisait pas bien la moto.

Arrivés au niveau d’un virage dangereux, le conducteur perd le contrôle. L’engin fait une sortie de route. Le choc est violent :
Mouhamed Ndiaye perd la vie sur le coup.

Pris de panique et redoutant les poursuites judiciaires, Mbodji décide alors de monter de toutes pièces un scénario d’agression pour s’exonérer de toute responsabilité.

Une lourde responsabilité pénale

Les aveux ayant établi la vérité, le mis en cause sera déféré au parquet de Saint-Louis pour :

  Mise en danger de la vie d’autrui

  Remise d’une moto à une personne non titulaire du permis

  Homicide involontaire



Lat Soukabé Fall

