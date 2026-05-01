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Réseaux sociaux et dérives : une lycéenne au centre d’un scandale


Rédigé le Lundi 4 Mai 2026 à 12:12 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une lycéenne a été victime d’une affaire de harcèlement en ligne après avoir refusé une relation avec un individu. Ce refus aurait conduit à un acte de représailles visant à lui nuire.


Réseaux sociaux et dérives : une lycéenne au centre d’un scandale
Selon les informations rapportées, des contenus modifiés auraient été créés et diffusés dans le but de porter atteinte à sa réputation. Ces éléments ont été présentés comme authentiques alors qu’ils ne le seraient pas.
Ces contenus ont circulé sur les réseaux sociaux et applications de messagerie, entraînant une large diffusion et un impact important sur l’image de la jeune fille.
 
L’affaire a suscité de vives réactions dans son entourage et dans l’opinion, mettant en lumière les dérives possibles liées à la manipulation d’images et à leur diffusion rapide en ligne.
 
Une procédure judiciaire a été engagée afin de faire la lumière sur les faits et d’établir les responsabilités, dans un cadre légal relatif aux atteintes à la vie privée et à la réputation.


Lat Soukabé Fall

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