Hôpital de Kolda : générosité après une double naissance exceptionnelle

Dans les couloirs de la maternité, l’ambiance oscillait entre surprise et joie. Deux familles ont vu leur quotidien bouleversé en quelques heures, avec l’arrivée simultanée de six nouveau-nés : trois garçons d’un côté, trois filles de l’autre. Une prouesse médicale qui témoigne également du professionnalisme du personnel soignant de l’établissement.



Derrière ce moment de bonheur, certaines réalités sociales ont rapidement émergé. L’une des mères, originaire de Diaobé, s’est retrouvée dans une situation particulièrement délicate. Son mari, parti à l’étranger depuis plusieurs mois, n’a plus donné signe de vie, la laissant seule face aux charges liées à l’accouchement et aux soins.





Touchés par sa situation, des accompagnants et visiteurs présents à l’hôpital se sont mobilisés sans hésiter. Une collecte spontanée a permis de lui apporter un soutien financier et moral immédiat, illustrant une solidarité profondément ancrée dans les valeurs sociales sénégalaises.



Alerté par cette situation, le directeur de l’hôpital, le Dr Makhan Danfakha, a personnellement rencontré la patiente. Il a tenu à la rassurer sur la prise en charge complète de ses besoins médicaux et sociaux, promettant un accompagnement jusqu’à son retour à domicile dans des conditions dignes.



L’élan de générosité s’est également manifesté à travers des dons matériels. Un opérateur économique, Bouba Konta, a offert du lait pour les trois garçons, contribuant à alléger les premières charges liées à leur alimentation.



Dans la même maternité, la seconde famille, qui a accueilli trois filles, fait elle aussi face à d’importants défis matériels. Si la joie est immense, les besoins le sont tout autant. Elle a ainsi lancé un appel à l’accompagnement pour mieux assumer cette nouvelle responsabilité.

