Réseau LGBTQ : l’exploitation de WhatsApp et TikTok mène à « Sandra »

L’affaire avait initialement conduit à l’arrestation de S.G. Preira, Franco-Sénégalais, et de O. Sall, étudiant sénégalais. Tous deux ont été déférés pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH, entre autres chefs d’accusation.
L’exploitation de leurs téléphones portables a révélé un réseau plus large, laissant apparaître des liens communs et une possible appartenance à des groupes LGBTQ, selon les enquêteurs.
C’est grâce à l’analyse du téléphone d’O. Sall, confiée au Centre national de lutte contre la cybercriminalité (CNLC), que les enquêteurs sont remontés jusqu’à E.S.D., alias « Sandra ».
Des échanges interceptés montraient que le jeune homme assumait son appartenance à la communauté LGBTQ et s’apprêtait à fixer un rendez-vous avec O. Sall.
Il a été interpellé directement à son domicile.
La fouille du téléphone de l’étudiant a révélé :
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Images et vidéos à caractère homosexuel, certaines montrant le suspect lui-même
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Nombreux échanges avec des membres du milieu LGBTQ
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D’autres vidéos où les visages sont masqués, mais dont la morphologie semble correspondre à E.S.D.
Le suspect nie être l’auteur de certaines vidéos et affirme les avoir conservées uniquement pour attirer et escroquer d’autres personnes homosexuelles.
Lors de son audition, E.S.D. a reconnu avoir rencontré O. Sall sur TikTok, avant de poursuivre leurs échanges sur WhatsApp.
Il assure ne pas être homosexuel, et déclare que ses discussions visaient uniquement à tromper ou extorquer de l’argent à O. Sall.
Il affirme également avoir été mis en contact, via O. Sall, avec un certain Maxim, un ressortissant étranger souhaitant financer une opération de changement de sexe.
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Un groupe WhatsApp a été créé entre les trois individus, que E.S.D. dit avoir rapidement quitté
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Il a perçu 40 000 F CFA de Maxim pour l’achat d’un billet pour le match Sénégal — Mozambique
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Selon lui, il n’a jamais rencontré physiquement ni O. Sall ni Maxim
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Le test de dépistage du VIH du mis en cause est revenu négatif
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Les vidéos, images et captures d’écran ont été placées sous scellé et versées au dossier
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Les indices réunis ont été jugés graves et concordants par le parquet
E.S.D. a été déféré le 12 mars 2026 devant le procureur de la République pour acte contre nature, conformément à l’article 319 du Code pénal.
Il rejoint ainsi S.G. Preira et O. Sall en détention.