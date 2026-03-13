Réseau LGBTQ : l’exploitation de WhatsApp et TikTok mène à « Sandra »

L’affaire avait initialement conduit à l’arrestation de S.G. Preira, Franco-Sénégalais, et de O. Sall, étudiant sénégalais. Tous deux ont été déférés pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH, entre autres chefs d’accusation.





L’exploitation de leurs téléphones portables a révélé un réseau plus large, laissant apparaître des liens communs et une possible appartenance à des groupes LGBTQ, selon les enquêteurs.



C’est grâce à l’analyse du téléphone d’O. Sall, confiée au Centre national de lutte contre la cybercriminalité (CNLC), que les enquêteurs sont remontés jusqu’à E.S.D., alias « Sandra ».





Des échanges interceptés montraient que le jeune homme assumait son appartenance à la communauté LGBTQ et s’apprêtait à fixer un rendez-vous avec O. Sall.





Il a été interpellé directement à son domicile.



La fouille du téléphone de l’étudiant a révélé :



Images et vidéos à caractère homosexuel , certaines montrant le suspect lui-même

Nombreux échanges avec des membres du milieu LGBTQ

D’autres vidéos où les visages sont masqués, mais dont la morphologie semble correspondre à E.S.D.



Le suspect nie être l’auteur de certaines vidéos et affirme les avoir conservées uniquement pour attirer et escroquer d’autres personnes homosexuelles.



Lors de son audition, E.S.D. a reconnu avoir rencontré O. Sall sur TikTok, avant de poursuivre leurs échanges sur WhatsApp.





Il assure ne pas être homosexuel, et déclare que ses discussions visaient uniquement à tromper ou extorquer de l’argent à O. Sall.





Il affirme également avoir été mis en contact, via O. Sall, avec un certain Maxim, un ressortissant étranger souhaitant financer une opération de changement de sexe.





Un groupe WhatsApp a été créé entre les trois individus, que E.S.D. dit avoir rapidement quitté

Il a perçu 40 000 F CFA de Maxim pour l’achat d’un billet pour le match Sénégal — Mozambique

Selon lui, il n’a jamais rencontré physiquement ni O. Sall ni Maxim

Le test de dépistage du VIH du mis en cause est revenu négatif

Les vidéos, images et captures d’écran ont été placées sous scellé et versées au dossier

Les indices réunis ont été jugés graves et concordants par le parquet



E.S.D. a été déféré le 12 mars 2026 devant le procureur de la République pour acte contre nature, conformément à l’article 319 du Code pénal.





Il rejoint ainsi S.G. Preira et O. Sall en détention.

