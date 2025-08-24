Reprise des opérations d’écrêtage : baisse des eaux à Dakar, Saint-Louis et Touba





Les équipes techniques chargées de la gestion des inondations ont repris ou poursuivent leurs opérations d’écrêtage dans plusieurs zones de Dakar, selon un bulletin officiel de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DGPI). Les interventions menées ont déjà permis des résultats visibles à Saint-Louis et Touba, où le niveau des eaux continue de baisser dans les rues.



À Médina Gounass, dans la banlieue de Guédiawaye, le risque de débordement du bassin de rétention s’est nettement éloigné. Les équipes techniques indiquent que le bassin présente désormais un “niveau de sécurisation jugé acceptable” grâce aux récents travaux de consolidation. Après cette étape, les opérations d’écrêtage ont repris pour accroître la capacité de stockage et réduire le risque de débordement.



La DGPI précise également que la situation est désormais maîtrisée sur la bretelle 10 de l’autoroute à péage à Dakar, où une pompe de 1 000 m³/h a été installée. L’écrêtage du bassin en contrebas de cette sortie progresse rapidement, permettant de rabattre le niveau d’eau et de libérer totalement la bretelle. Le bassin sera davantage vidé pour anticiper d’éventuelles nouvelles pluies.



À Saint-Louis, notamment dans le quartier de Tableau Walo, les effets du pompage sont perceptibles : plusieurs rues et ruelles sont désormais asséchées et rouvertes à la circulation. Les flaques ayant encombré certains passages ont disparu et d’autres zones devraient retrouver une meilleure accessibilité dans les prochains jours, sous réserve de nouvelles précipitations. Les deux principales voies d’accès au quartier ont également été dégagées.



Dans la ville religieuse de Touba, la baisse du niveau des eaux se poursuit dans les rues et les bassins de rétention de Keur Niang et Nguélémou. À Nguiranène, Niary Caféière et Nguélémou, plusieurs artères redevenues praticables témoignent de cette amélioration.



Le bulletin de la DGPI signale également qu’au 25 août, certaines zones jusque-là inaccessibles autour des bassins sont désormais accessibles. Les opérations se poursuivent en parallèle avec l’appui de camions pompeurs et de motopompes légères pour aspirer les flaques persistantes dans les quartiers non raccordés au réseau d’assainissement.



aps

