Renforcement du système de santé : le Sénégal annonce un programme spécial de recrutement lors du 49ᵉ Congrès du WACP





La capitale sénégalaise a accueilli, ce lundi, la cérémonie d’ouverture du 49ᵉ Congrès international du Collège ouest-africain des médecins (WACP), placé sous le thème : « Capital humain et protection sociale, contribution du WACP ». L’événement a réuni des experts, chercheurs et praticiens venus de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest afin de débattre des défis actuels des systèmes de santé dans la région.



Présidant la cérémonie, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a annoncé le lancement imminent d’un programme spécial de recrutement destiné à renforcer les effectifs du secteur sanitaire.



« Le Sénégal s’est engagé dans une dynamique visant à renforcer la résilience de son système de santé et à promouvoir l’équité territoriale et sociale dans l’accès à des soins de qualité. C’est dans ce cadre qu’un vaste programme de recrutement spécial de personnel qualifié sera bientôt lancé, avec le soutien du chef de l’État et du Premier ministre », a-t-il déclaré.



Cette mesure s’inscrit dans la mise en œuvre de la Vision 2050, un cadre stratégique visant à bâtir un système de santé résilient, inclusif et accessible à tous.



Le ministre a également mis en avant les progrès réalisés dans le cadre de la lettre de politique sectorielle, notamment en matière de surveillance épidémiologique, de préparation et riposte sanitaire, ainsi que dans le domaine de la diplomatie sanitaire. Ces avancées, selon lui, témoignent de la volonté du gouvernement de moderniser le système de santé et de répondre efficacement aux besoins des populations.



Ibrahima Sy a enfin salué la contribution du Collège ouest-africain des médecins à la formation, à la recherche médicale et à l’amélioration de la qualité des soins dans la sous-région, tout en appelant à un partenariat renforcé entre les institutions médicales africaines pour relever ensemble les défis du secteur.

