Renforcement des relations Sénégal–Émirats : de nouveaux projets structurants examinés au Palais





Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accueilli ce mardi une délégation des Émirats Arabes Unis dirigée par Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté de renforcer les partenariats stratégiques entre Dakar et Abu Dhabi.



Les deux parties ont passé en revue plusieurs domaines de coopération, notamment l’agriculture, la formation des agents publics, la modernisation numérique de l’administration et le développement des énergies renouvelables. Ces axes ont été identifiés comme essentiels pour soutenir la transformation économique du Sénégal.



Les échanges ont aussi porté sur un projet d’envergure : la conception et la réalisation d’une centrale énergétique de 200 mégawatts. Cette initiative illustre la détermination commune d’investir dans des infrastructures innovantes et de contribuer à la Vision Sénégal 2050, orientée vers une croissance moderne et durable.

