Incendie nocturne dans des ateliers de menuiserie au marché central de Kaolack : de lourds dégâts matériels





Un important feu a touché plusieurs ateliers de menuiserie en bois au marché central de Kaolack, dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les informations fournies par le commandant de la 31ᵉ compagnie d’incendie et de secours, le capitaine Mamadou Yahya Mané.



Alertés à 01h40, les sapeurs-pompiers ont fait face à un feu intense qui s’est propagé sur une zone estimée à environ 700 m². Pour maîtriser les flammes, ils ont mobilisé un fourgon pompe tonne, un camion-citerne de grande capacité ainsi qu’un véhicule d’intervention léger.



Le capitaine Mané a précisé qu’aucune victime n’a été enregistrée, mais que les pertes matérielles sont particulièrement importantes.



Des éléments du commissariat central de Kaolack ont effectué les constatations nécessaires avant l’ouverture d’une enquête destinée à déterminer l’origine de l’incident, encore inconnue. Le capitaine a par ailleurs invité les populations à redoubler de vigilance durant cette période marquée par des températures plus basses.

