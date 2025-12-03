Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sénégal : plus de 230.000 tonnes de poissons exportées en 2024, selon le ministère des Pêches


Rédigé le Jeudi 11 Décembre 2025 à 10:02 | Lu 54 fois Rédigé par


Le Sénégal a exporté 230.072 tonnes de poissons en 2024. La ministre des Pêches appelle à un meilleur équilibre entre exportations et approvisionnement national.


Sénégal : plus de 230.000 tonnes de poissons exportées en 2024, selon le ministère des Pêches

 

La ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Fatou Diouf, a indiqué que le Sénégal a exporté 230.072 tonnes de poissons en 2024, sur une production totale estimée à 448.756 tonnes. Elle a fait cette déclaration mercredi lors de la séance plénière consacrée au budget de son département pour l’exercice 2026.

Selon elle, près de la moitié des captures annuelles a été destinée à l’exportation, un volume porté en grande partie par les entreprises franches d’exportation (EFE), dont la production est majoritairement orientée vers les marchés extérieurs.

La ministre a toutefois souligné la nécessité d’instaurer un mécanisme de régulation. Si l’exportation contribue à l’entrée de devises, elle estime qu’un équilibre doit être trouvé afin d’assurer un approvisionnement suffisant du marché national. Elle a rappelé que les ressources halieutiques, considérées comme un patrimoine national, doivent bénéficier en priorité à la communauté, conformément au Code de la pêche.

Fatou Diouf a également relevé que, parallèlement à ses exportations, le pays importe environ 34.000 tonnes de poissons, une situation qu’elle juge préoccupante. Elle a précisé que la majeure partie des cargaisons exportées est destinée à la Côte d’Ivoire et au Mali, et non principalement à l’Europe comme certains le pensent.

La ministre a insisté sur l’importance d’un cadre juridique adapté pour mieux gérer le secteur et a invité les parlementaires ainsi que les acteurs de la filière à renforcer leur implication pour contribuer à sa bonne gouvernance.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags