Aïssata Tall Sall appelle à un équilibre républicain dans les missions du ministère de l’Intérieur





Lors de l’examen du budget 2026 du ministère de l’Intérieur à l’Assemblée nationale, la députée Aïssata Tall Sall a invité le ministre Mouhamadou Bamba Cissé à veiller à un exercice équilibré et rigoureux de ses responsabilités, qui reflètent le caractère régalien de l’État.



Intervenant au nom du groupe parlementaire de l’opposition, elle a souligné que les missions du ministère doivent concilier plusieurs exigences : centralisation, déconcentration, respect de la laïcité et protection des libertés publiques. Selon elle, cet équilibre est essentiel pour garantir un fonctionnement harmonieux des institutions.



Aïssata Tall Sall a encouragé le ministre à privilégier le dialogue comme première approche, notamment dans le cadre des opérations de réorganisation de l’espace public menées par ses services. Elle l’a également exhorté à maintenir une neutralité totale vis-à-vis des formations politiques et à préserver une communication transparente avec les acteurs du processus électoral.



Pour conclure, elle a rappelé au ministre l’héritage institutionnel laissé par ses prédécesseurs, citant l’exemple de Valdiodio Ndiaye, premier titulaire de ce portefeuille après l’indépendance, avant de lui adresser ses encouragements.

