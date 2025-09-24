Réhabilitation de Mbeubeuss : un chantier de 22 milliards de F CFA en cours

Un projet de transformation d’envergure

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, s’est rendu sur le site de Mbeubeuss pour constater l’avancement du projet de réhabilitation de la plus grande décharge du Sénégal.

D’un coût de 22 milliards de francs CFA, ce chantier concerne 40 hectares sur les 115 que couvre la décharge.



Travaux déjà réalisés

Les services techniques indiquent que :



des opérations de terrassement, compactage et remodelage ont été engagées sur 25 hectares ;

6,2 hectares font actuellement l’objet d’aménagements spécifiques avec la mise en forme du site, l’installation d’un centre de tri et de transfert et la construction d’une unité de compostage.

Vers une décharge modernisée

À terme, le site laissera place à un espace modernisé et végétalisé, doté d’un centre de traitement des déchets et de zones sportives.

La fin des travaux est prévue pour juillet 2026.



Un projet environnemental et social

Moussa Bala Fofana a rappelé que cette initiative s’inscrit dans une démarche de protection de l’environnement, d’amélioration du cadre de vie et d’éradication progressive des décharges nuisibles, en lien avec un plan de renouveau urbain autour du lac et des infrastructures collectives.



Face aux inquiétudes des récupérateurs de déchets, le ministre a assuré qu’ils seront prioritaires dans les emplois générés, grâce à un système plus organisé et structuré.

« Il ne s’agit pas seulement de transformer le site, mais aussi les mentalités pour accompagner le développement durable du Sénégal », a-t-il souligné.

