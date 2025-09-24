Karang : arrestation d’un suspect impliqué dans un réseau de passeurs





Le 22 septembre 2025, l’antenne régionale de Karang de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a conduit une opération aboutissant à l’arrestation d’un individu présenté devant le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Il est soupçonné d’appartenir à un réseau de passeurs.



Cette enquête a été déclenchée suite à la découverte, sur le quai de Missirah, de seize migrants en partance pour l’Europe. Majoritairement de nationalité gambienne, ces personnes étaient accompagnées d’un passeur prêt à les embarquer de nuit.

