L'Actualité au Sénégal

Karang : arrestation d’un suspect impliqué dans un réseau de passeurs


Vendredi 26 Septembre 2025


Une opération menée par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants à Karang a permis l’arrestation d’un suspect et la présentation de 16 migrants en situation irrégulière devant la justice.


Le 22 septembre 2025, l’antenne régionale de Karang de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a conduit une opération aboutissant à l’arrestation d’un individu présenté devant le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Il est soupçonné d’appartenir à un réseau de passeurs.

Cette enquête a été déclenchée suite à la découverte, sur le quai de Missirah, de seize migrants en partance pour l’Europe. Majoritairement de nationalité gambienne, ces personnes étaient accompagnées d’un passeur prêt à les embarquer de nuit.




