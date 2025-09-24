Menu
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye s’entretient avec le Prince héritier du Koweït à New York


Rédigé le Vendredi 26 Septembre 2025 à 08:59


En marge de la 80ᵉ Assemblée générale de l’ONU, le président Bassirou Diomaye Faye a échangé avec le Prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, sur le renforcement des relations bilatérales.


Une rencontre diplomatique à l’ONU

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a eu ce jour un entretien avec Son Altesse Cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, Prince héritier du Koweït, en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Un partenariat fondé sur l’amitié et la coopération

Les échanges ont porté sur le raffermissement des liens d’amitié historique et de coopération entre le Sénégal et le Koweït. La rencontre s’est tenue dans un esprit de confiance et de solidarité, traduisant une volonté commune de consolider un partenariat bénéfique aux deux nations et à leurs peuples.



