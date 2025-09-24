Bassirou Diomaye Faye s’entretient avec le Prince héritier du Koweït à New York

Une rencontre diplomatique à l’ONU

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a eu ce jour un entretien avec Son Altesse Cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, Prince héritier du Koweït, en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Un partenariat fondé sur l’amitié et la coopération

Les échanges ont porté sur le raffermissement des liens d’amitié historique et de coopération entre le Sénégal et le Koweït. La rencontre s’est tenue dans un esprit de confiance et de solidarité, traduisant une volonté commune de consolider un partenariat bénéfique aux deux nations et à leurs peuples.

