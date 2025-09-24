Forum national sur les daaras à Thiès : vers des assises inclusives pour l’éducation coranique

Trois thématiques au cœur du forum

La Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal (FNAECS), en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, a tenu jeudi à Thiès un Forum national consacré aux problématiques des daaras, en prélude aux assises nationales du sous-secteur.



Selon Adama Seck, premier vice-président de la FNAECS, les échanges ont porté sur trois thématiques :



la gouvernance des daaras,

la modernisation et la refondation du système éducatif coranique,

l’amélioration des conditions de vie et de travail des maîtres coraniques (serignes daaras).

Des difficultés récurrentes soulevées

Adama Seck a déploré les difficultés rencontrées lors de la Journée nationale des daaras organisée chaque année par le ministère. Il a notamment pointé les problèmes d’hébergement et de restauration pour les maîtres venant de l’intérieur du pays, souvent laissés pour compte pendant et après l’événement.



Le forum ambitionne de proposer des solutions durables à ces préoccupations. Les recommandations issues des débats seront transmises aux autorités compétentes, à commencer par le ministre de l’Éducation nationale.



Une étape clé vers les assises nationales

De son côté, Babacar Samb, directeur des daaras au ministère, a souligné l’importance de ce forum, organisé à la veille du lancement des phases départementales des assises nationales prévues le 25 septembre.



L’objectif, selon les organisateurs, est de réfléchir collectivement sur les enjeux et les perspectives liés aux daaras, afin d’intégrer les conclusions dans le cadre plus large des assises et d’en transmettre les rapports à la présidence de la République.

