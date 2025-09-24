Drame à Gadaye : deux adolescents périssent noyés





Jeudi 25 septembre 2025, la tranquillité du quartier Wakhinane Nimzatt, à Guédiawaye, a été bouleversée par la découverte macabre de deux corps sur la plage de Gadaye. Vers 19 heures, des baigneurs ont aperçu, à quelques minutes d’intervalle, deux corps rejetés par la mer, provoquant la consternation des riverains.



Les victimes, Cheikh S., 16 ans, et A. Bâ, 15 ans, domiciliées à Yeumbeul (quartier Warouwaye), ont été retrouvées allongées sur le dos, vêtues de simples culottes. L’état de rigidité cadavérique confirmait leur décès. Des témoins ont décrit les corps comme ayant été charriés par la mer avant leur découverte.



Le poste de police de Wakhinane Nimzatt, alerté, a dépêché une équipe sur place, accompagnée des sapeurs-pompiers. Les corps ont été transportés à la morgue de l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le parquet a ordonné une autopsie et une enquête judiciaire a été ouverte pour élucider les circonstances du drame.



Ce nouvel incident ravive les inquiétudes autour de la plage de Gadaye, déjà pointée du doigt pour ses courants dangereux. En août dernier, l’Association nationale des maîtres-nageurs du Sénégal avait alerté sur la nécessité d’un renforcement de la sécurité, rappelant que 56 victimes y avaient déjà été recensées.

