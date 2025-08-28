Redressement de La Poste : Ousmane Sonko annonce une série de réformes majeures





Face aux difficultés structurelles de La Poste, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, ce lundi, un vaste plan de redressement destiné à restaurer la santé financière et la compétitivité de l’entreprise publique.



Les mesures annoncées incluent la mise à jour des états financiers, la recapitalisation, l’adoption d’un plan stratégique de développement et la finalisation du Code des postes. Le chef du gouvernement a également décidé de créer un Fonds de développement du service universel postal.



Pour assainir la situation interne, un plan de départs négociés sera mis en place, afin de rationaliser les effectifs tout en préservant la paix sociale et la régularité du paiement des salaires. Dans le même temps, l’État prévoit d’apurer les dettes fiscales et sociales de l’entreprise, évaluées respectivement à plus de 6,2 milliards et 2 milliards FCFA.



La convention liant Postefinances à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) sera exécutée, avec un décaissement prévu de 5 milliards FCFA d’ici décembre 2025 pour garantir la disponibilité des épargnes. La valorisation du patrimoine immobilier et des infrastructures télécoms de La Poste est également prévue, tout comme leur mutualisation avec d’autres structures publiques.



D’autres décisions concernent le renforcement de la régulation du secteur, la réalisation d’un audit comptable pour mieux encadrer la rémunération du service public, ainsi que l’optimisation des services EMS, notamment dans le transport des valises diplomatiques. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé la préparation d’une feuille de route pour la création d’une Banque postale d’ici 2029 et le lancement d’un service national de messagerie électronique.



Ousmane Sonko a aussi exhorté les ministères et organismes publics à privilégier les services logistiques et financiers de La Poste, tout en soutenant le développement du e-commerce national et transfrontalier avec l’appui des PME et start-up locales.



Ces réformes, a-t-il souligné, visent à redonner solvabilité et crédibilité à La Poste, moderniser sa gouvernance et repositionner l’entreprise comme un pilier de l’inclusion financière, de la logistique et du numérique au Sénégal.



La rencontre ayant servi de cadre à ces annonces a réuni plusieurs membres du gouvernement, des responsables du secteur postal et divers partenaires techniques.



aps

