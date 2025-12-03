Affaire Aziz Dabala : la famille réclame l’accès à ses effets personnels





Alors que la procédure engagée après le décès de l’artiste Aziz Dabala se poursuit, ses proches ont décidé de s’exprimer publiquement pour formuler une demande qu’ils jugent essentielle. À Pikine, la famille du musicien, retrouvé sans vie dans son appartement de Technopole, sollicite la levée des scellés apposés sur les lieux ainsi que la restitution de ses effets personnels, toujours inaccessibles.



D’après L’Observateur, cette requête intervient dans un contexte marqué par la poursuite de l’instruction, avec de nouvelles auditions et des convocations judiciaires. Toutefois, pour les proches du défunt, la priorité n’est pas liée aux aspects judiciaires, mais à une nécessité humaine et émotionnelle.



S’exprimant au nom de la famille, Mamadou Bâ, dit Modou, frère aîné de l’artiste, précise que cette démarche ne vise aucunement à s’approprier les biens laissés par le disparu. Il souligne qu’il s’agit avant tout d’un besoin moral, destiné à apaiser la souffrance des proches.



Selon lui, les vêtements, documents et souvenirs personnels d’Aziz Dabala se trouvent toujours dans l’appartement placé sous scellés. L’impossibilité d’y accéder prolonge la douleur de la famille, pour qui ce lieu représente bien plus qu’un simple espace concerné par une enquête.



L’appartement de Technopole demeure, aux yeux des proches, un lieu chargé de mémoire, contenant des fragments de vie auxquels ils ne peuvent aujourd’hui accéder. Cette situation, expliquent-ils, complique considérablement le processus de deuil.



Le frère aîné insiste sur le fait que, malgré la difficulté de surmonter une telle perte, l’impossibilité de récupérer ne serait-ce qu’un objet symbolique empêche toute forme de soulagement émotionnel.



Sans vouloir s’exprimer sur le déroulement de la procédure en cours ni sur les convocations judiciaires, la famille d’Aziz Dabala concentre sa prise de parole sur cette demande précise, qu’elle considère comme indispensable pour apaiser les esprits et entamer une reconstruction psychologique après le choc vécu.



