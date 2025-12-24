Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Ousmane Sonko appelle à tirer pleinement parti de la révolution technologique au Sénégal


Rédigé le Mercredi 24 Décembre 2025 à 07:20 | Lu 35 fois Rédigé par


Lors du Gov’Athon, le Premier ministre Ousmane Sonko a estimé que le Sénégal peut devenir l’un des pays africains profitant le plus de la révolution technologique, avec un soutien actif de l’État.


Ousmane Sonko appelle à tirer pleinement parti de la révolution technologique au Sénégal

 

Le Sénégal, sans figurer parmi les leaders mondiaux de l’innovation technologique, dispose néanmoins des atouts nécessaires pour faire partie des pays africains capables d’en exploiter le mieux les opportunités, avec l’appui des autorités publiques. C’est l’avis exprimé mardi par le Premier ministre, Ousmane Sonko.

S’exprimant lors de la deuxième édition du Gov’Athon, une initiative destinée à stimuler l’innovation au service de la modernisation de l’administration, le chef du gouvernement a assuré aux participants de l’engagement de l’État à les accompagner. Cet accompagnement, a-t-il précisé, concerne aussi bien la formation que le financement et l’ensemble des activités liées à leurs projets.

Selon Ousmane Sonko, le Sénégal a la possibilité de réaliser une transformation majeure à travers un changement profond des mentalités et du rapport au savoir. Il a estimé que cette dynamique pouvait permettre l’émergence de talents nationaux capables de s’imposer aujourd’hui et de continuer à le faire à l’avenir, s’adressant directement aux finalistes de la compétition.

Le Premier ministre a par ailleurs rappelé le retard accumulé par l’Afrique lors des grandes mutations industrielles précédentes. Il a insisté sur l’importance, pour les responsables politiques, de faire prendre conscience à la nation et au continent de cette réalité afin d’éviter de manquer la révolution technologique en cours.

Soulignant que l’Afrique a souvent été en retrait par rapport aux évolutions majeures amorcées depuis le XVIIIᵉ siècle, Ousmane Sonko a martelé que le moment est venu de ne plus reproduire les erreurs du passé et de saisir pleinement les opportunités offertes par les transformations technologiques actuelles.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique
La ville de Thiès a abrité, ce 23 décembre, les Assises nationales des Daara, une rencontre d’envergure consacrée à la réforme et à la valorisation de l’enseignement coranique au Sénégal. L’événement...

Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall
L’école élémentaire Cheikh Ibra Fall de Thiès a organisé ce mardi la deuxième édition du forum communautaire MOHEBS (Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal), qui concerne tous les...

Actualités

Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière
Une opération menée par la Brigade territoriale de Popenguine a permis l’interpellation de 123 personnes à bord d’une pirogue en partance pour l’Europe, dans le cadre de la lutte contre l’émigration...

Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés
C’est une triste nouvelle qui vient de frapper le monde culturel sénégalais et particulièrement la ville de Thiès. Nous venons d'apprendre ce 24 décembre 2025 le décès de Dialy Bou Niul à la suite...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags