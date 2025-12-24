Ousmane Sonko appelle à tirer pleinement parti de la révolution technologique au Sénégal





Le Sénégal, sans figurer parmi les leaders mondiaux de l’innovation technologique, dispose néanmoins des atouts nécessaires pour faire partie des pays africains capables d’en exploiter le mieux les opportunités, avec l’appui des autorités publiques. C’est l’avis exprimé mardi par le Premier ministre, Ousmane Sonko.



S’exprimant lors de la deuxième édition du Gov’Athon, une initiative destinée à stimuler l’innovation au service de la modernisation de l’administration, le chef du gouvernement a assuré aux participants de l’engagement de l’État à les accompagner. Cet accompagnement, a-t-il précisé, concerne aussi bien la formation que le financement et l’ensemble des activités liées à leurs projets.



Selon Ousmane Sonko, le Sénégal a la possibilité de réaliser une transformation majeure à travers un changement profond des mentalités et du rapport au savoir. Il a estimé que cette dynamique pouvait permettre l’émergence de talents nationaux capables de s’imposer aujourd’hui et de continuer à le faire à l’avenir, s’adressant directement aux finalistes de la compétition.



Le Premier ministre a par ailleurs rappelé le retard accumulé par l’Afrique lors des grandes mutations industrielles précédentes. Il a insisté sur l’importance, pour les responsables politiques, de faire prendre conscience à la nation et au continent de cette réalité afin d’éviter de manquer la révolution technologique en cours.



Soulignant que l’Afrique a souvent été en retrait par rapport aux évolutions majeures amorcées depuis le XVIIIᵉ siècle, Ousmane Sonko a martelé que le moment est venu de ne plus reproduire les erreurs du passé et de saisir pleinement les opportunités offertes par les transformations technologiques actuelles.

