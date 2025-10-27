Menu
L'Actualité au Sénégal

REACTIONS MATCH AMICAL SENEGAL VS BRESIL


Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Industrie de faux documents d’identité : une vaste filière administrative mise au jour

- 14/11/2025 - 0 Commentaire
Une opération de contrôle révèle un large réseau spécialisé dans la création de faux documents d’état civil sénégalais. Enquête sur une filière bien organisée opérant via plusieurs mairies.  ...

AIBD : Arrestation d’un suspect clé dans le meurtre de Kassim Houna, recherché par Interpol

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
La police sénégalaise a peut-être réalisé une avancée décisive dans l’enquête sur le meurtre de Kassim Houna, dont le corps sans vie avait été découvert le 8 janvier 2025 dans des buissons à Cannes,...
