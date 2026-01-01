Menu
Tragique collision à Parasel : 4 morts et plusieurs blessés sur la route de Kaffrine


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 22:41 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un tragique accident s’est produit ce jeudi sur la route de Kaffrine, à hauteur du village de Parasel, dans la commune de Ngathie Naoudé.


Selon des témoins, un véhicule de transport dénommé « Cheikhou Chérif » est entré en collision avec un Tiak Tiak, provoquant un bilan lourd. D’après un témoin contacté par Dakaractu Kaolack, quatre personnes ont perdu la vie, tandis que plusieurs autres ont été blessées, certaines grièvement.

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux pour prendre en charge les victimes et évacuer les blessés vers les structures sanitaires les plus proches. L’état de certains blessés est jugé critique.

Les autorités locales se sont rendues sur le site de l’accident pour coordonner les opérations de secours et déterminer les causes exactes de cette collision. La circulation sur cet axe reste partiellement perturbée.



Lat Soukabé Fall

