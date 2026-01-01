RDC : un bateau marchand intercepté par les Wazalendos sur le lac Tanganyika

Un trajet depuis Bujumbura

Le bateau avait quitté Bujumbura (Burundi) à destination de Rumonge, où il devait embarquer des passagers supplémentaires en route vers Kalemie, chef-lieu de la province congolaise du Tanganyika. Selon des sources locales, l’Okako 2 était à la recherche d’une pirogue présumée disparue lorsque la patrouille des Wazalendos l’a intercepté.



Saisie de téléphones et documents

À l’arrivée sur la rive congolaise, dans le village de Mizimu, les téléphones portables et documents de toutes les personnes à bord ont été confisqués. Les marchandises ont également été débarquées, dans le cadre d’une enquête en cours. Des témoins indiquent que plusieurs embarcations motorisées ont été interceptées récemment par les mêmes patrouilles.



Des contrôles sécuritaires renforcés

L’administrateur du territoire de Fizi, Sammy Kalonji, explique que des contrôles rigoureux sont menés sur le lac Tanganyika pour des raisons de sécurité, afin d’éviter toute infiltration de groupes rebelles vers le sud. Il a insisté sur le fait que ces immobilisations sont temporaires et a appelé la population à ne pas paniquer.



Depuis la prise d’Uvira par l’AFC/M23, le trafic lacustre entre cette ville et Kalemie est suspendu, et certains navires ont dû modifier temporairement leurs itinéraires.

