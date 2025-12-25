RDC : nouveaux affrontements à Uvira, la population au bord de l’épuisement

Des témoins ont rapporté avoir aperçu des individus vêtus de tenues de police du mouvement armé, malgré le départ supposé des forces lourdes du M23. Le survol d’un aéronef au-dessus de la ville vendredi a également semé la panique parmi la population, qui reste confinée chez elle et dont les activités sont presque totalement paralysées.



Des frappes controversées au port

Vers 6 heures du matin, plusieurs speedboats stationnés au principal port d’Uvira ont été incendiés par des frappes de drones de l’armée congolaise. L’AFC/M23 affirme ne posséder aucune force navale et soutient que ces embarcations appartenaient à des civils, dénonçant une attaque contre des biens non militaires. Ces événements illustrent la complexité et la dangerosité de la situation sécuritaire dans la région, où les forces régulières et les groupes armés se livrent une guerre aux frontières floues.



Conséquences humanitaires

La population civile est la principale victime de ces affrontements. À Noël, aucune messe n’a été célébrée normalement à Uvira. Les autorités locales ont limité les célébrations religieuses à une plage horaire de trois heures (16h-19h), illustrant le climat de peur qui règne dans la ville. Les commerces, écoles et marchés sont partiellement fermés, aggravant les difficultés économiques et sociales des habitants.



Les enjeux géopolitiques

Le M23 est connu pour bénéficier du soutien implicite du Rwanda, une situation dénoncée par Kinshasa et par plusieurs organisations internationales. Le retrait partiel annoncé par le mouvement armé et la reprise ponctuelle des affrontements mettent en lumière l’instabilité persistante dans l’est de la RDC et la fragilité des accords de désengagement. La pression américaine pour un retrait effectif montre également l’importance géopolitique de cette région, entre enjeux de sécurité, contrôle des ressources et influence régionale.



Perspectives incertaines

Des sources militaires signalent la présence d’éléments de l’AFC/M23 à Kiliba et dans la cité de Makobola, au sud d’Uvira, ce qui laisse craindre une extension des affrontements. Les observateurs estiment que seule une intervention diplomatique forte, accompagnée d’un contrôle militaire sur le terrain, pourra stabiliser durablement la région et protéger les civils.



Pour les habitants d’Uvira, l’avenir reste incertain. Entre menaces armées, frappes imprévisibles et paralysie économique, la population continue de subir les effets d’un conflit qui semble, pour l’instant, loin d’être résolu.

