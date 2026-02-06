Menu
Ambassade du Sénégal en Suisse : une altercation interne fait l’objet d’une procédure judiciaire


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 11:36 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un incident sérieux secoue la représentation diplomatique du Sénégal en Suisse.
Une altercation survenue au sein de l’ambassade a dégénéré en affaire judiciaire, selon plusieurs sources concordantes.


Les faits impliqueraient des membres du personnel de la mission diplomatique.
Une dispute verbale aurait évolué en confrontation, nécessitant l’intervention des autorités locales.
 

Des plaintes auraient été déposées, ouvrant la voie à une procédure judiciaire en Suisse.
L’affaire est suivie de près par les autorités sénégalaises, compte tenu de ses implications diplomatiques.
 

Au Sénégal, cette situation suscite de nombreuses réactions.
Des voix s’élèvent pour demander des clarifications et des mesures disciplinaires, si les faits sont avérés.
 

Le ministère des Affaires étrangères aurait été informé et suit l’évolution du dossier.
L’objectif est de préserver l’image et la crédibilité de la diplomatie sénégalaise à l’étranger.
 

Cette affaire rappelle les exigences de responsabilité et de professionnalisme liées aux fonctions diplomatiques, où chaque comportement engage l’État.



