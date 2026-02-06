Menu
Khossanto : un homme poursuivi après la mort de deux enfants


Rédigé le Mercredi 11 Février 2026 à 16:23


Dans la localité de Khossanto, un homme est poursuivi pour le meurtre de deux enfants retrouvés dans un puits, après une enquête menée par la gendarmerie.


Un drame d’une extrême gravité s’est produit dans la communauté de Khossanto, située dans le département de Saraya, dans la région de Kédougou. Un homme exerçant une activité d’orpailleur est poursuivi pour le meurtre de ses deux enfants en bas âge.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, l’intéressé s’était initialement présenté à la gendarmerie pour signaler la disparition de ses enfants, après des recherches restées vaines. Toutefois, des incohérences relevées dans ses déclarations ont conduit les enquêteurs à approfondir leurs investigations.

À l’issue des auditions, le suspect aurait reconnu les faits. Les corps des deux enfants ont ensuite été retrouvés dans un puits situé dans la localité.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les faits se seraient produits dans un contexte de différend familial avec son ex-conjointe. Les circonstances exactes restent à être établies par l’instruction judiciaire.

Le mis en cause a été présenté au parquet du tribunal de grande instance de Kédougou et fait l’objet de poursuites pour assassinat.

Cette tragédie a suscité une vive émotion au sein de la population locale, profondément marquée par ce drame.




