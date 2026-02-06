Mali : les forces armées annoncent la destruction de bases logistiques à Léré

Ces infrastructures appartiendraient à des groupes armés actifs dans la zone.

L’opération a été menée sur la base de renseignements précis, permettant de cibler efficacement les sites.





Les dépôts servaient notamment au stockage d’armes, de munitions et de matériels explosifs.

Leur destruction constitue un coup dur pour les capacités opérationnelles des groupes concernés.





Les autorités maliennes saluent une action stratégique dans la lutte contre l’insécurité.

Elles réaffirment leur détermination à restaurer la stabilité sur l’ensemble du territoire.





La population locale espère que ces opérations contribueront à un retour progressif au calme.

La lutte contre le terrorisme demeure cependant un défi majeur et de longue haleine.

