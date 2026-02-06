Menu
Mali : les forces armées annoncent la destruction de bases logistiques à Léré


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 11:53 | Lu 72 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les Forces armées maliennes (FAMA) ont annoncé une opération majeure dans la région de Léré.
Selon un communiqué officiel, plusieurs dépôts logistiques et ateliers de fabrication d’explosifs ont été détruits.


Ces infrastructures appartiendraient à des groupes armés actifs dans la zone.
L’opération a été menée sur la base de renseignements précis, permettant de cibler efficacement les sites.
 

Les dépôts servaient notamment au stockage d’armes, de munitions et de matériels explosifs.
Leur destruction constitue un coup dur pour les capacités opérationnelles des groupes concernés.
 

Les autorités maliennes saluent une action stratégique dans la lutte contre l’insécurité.
Elles réaffirment leur détermination à restaurer la stabilité sur l’ensemble du territoire.
 

La population locale espère que ces opérations contribueront à un retour progressif au calme.
La lutte contre le terrorisme demeure cependant un défi majeur et de longue haleine.



Lat Soukabé Fall

