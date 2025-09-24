Menu
RDC: l’ex-président Joseph Kabila condamné à la peine de mort


Rédigé le Mercredi 1 Octobre 2025 à 10:02 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila (2001-2019), a été condamné en son absence à la peine de mort notamment pour « crimes de guerre » et « trahison », ce mardi 30 septembre 2025, à la Haute Cour militaire de Kinshasa.


RDC: l’ex-président Joseph Kabila condamné à la peine de mort

Le tribunal a jugé que l’ex-chef de l’État avait joué un rôle déterminant dans la création et le financement de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), considérée comme la branche politique du groupe rebelle M23, actif dans l’est du pays et soutenu par le Rwanda.
En exil depuis plus de deux ans, Kabila n’a pas assisté au procès, ouvert le 25 juillet dernier.
« Joseph Kabila est le chef de la coalition AFC/M23 », a affirmé la Cour, estimant qu’il avait cherché à renverser les institutions de la République.

Un procès sous haute tension
Après plusieurs semaines d’audiences, la juridiction militaire a motivé sa décision pendant plus de quatre heures.
Elle a également condamné l’ancien président à verser plus de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts à l’État congolais, aux provinces du Nord et Sud-Kivu, ainsi qu’à plusieurs associations de victimes.

Cette décision, saluée par une partie des ONG, a été dénoncée par le camp Kabila.
« C’est une vaste blague, un procès politique », a réagi Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, le parti de l’ancien président.

Des réactions partagées
Pour les parties civiles, cette condamnation marque un tournant historique.
« C’est le début de la fin de l’impunité », a salué Me Kasongo Mayombo, avocat de plusieurs ONG actives à l’est du pays.

Mais dans la classe politique, la décision divise.
Le parti Ecidé de Martin Fayulu a choisi de ne pas commenter, renvoyant dos à dos Kabila et Tshisekedi, accusés d’avoir « braqué le peuple » lors de l’élection de 2018.

Un exil actif et stratégique
Depuis l’étranger, Joseph Kabila continue de se présenter comme un défenseur de la paix et de la souveraineté nationale.
Malgré sa condamnation, il conserve une influence certaine dans certains cercles politiques et militaires, notamment en Afrique de l’Est et australe.
Ses proches affirment qu’il reste un acteur incontournable du paysage politique congolais.
« Hier au pouvoir, aujourd’hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à mon serment », déclarait-il récemment.



Lat Soukabé Fall

